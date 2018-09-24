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Дело задержанного в Норвегии россиянина не политическое, заявили в Осло
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Дело задержанного в Норвегии россиянина не политическое, заявили в Осло 

РИА Новости + ещё 102 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 24 сен — РИА Новости. Дело задержанного в Осло по подозрению в сборе данных россиянина не является политическим, а рассматривается в русле уголовного законодательства, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
"Это дело, которое относится к сфере уголовного законодательства, вопрос не политический", — сказала Сульберг агентству NTB.
Как отмечает агентство, премьер-министр не захотела комментировать ситуацию с мерами безопасности в парламенте, где россиянин, по данным его адвоката, принимал участие в семинаре и вызвал подозрения своим поведением. Подозрения основаны на том, что задержанный мог оказаться в тех помещениях парламента, куда доступ посторонним запрещен.
"На этот вопрос должен ответить Стуртинг (парламент — ред.). Ситуация такова, что именно Стуртинг предупредил полицию безопасности об этом деле", — добавила премьер-министр.
Как сообщил МИД РФ, задержанным является сотрудник аппарата Совета Федерации М. А. Бочкарев, который находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в норвежском парламенте международном семинаре. Российское внешнеполитическое ведомство заявило решительный протест послу Норвегии в РФ в связи с задержанием Бочкарева.
Как сообщают норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темами которого были обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы. Адвокат подтвердила, что россиянин предоставил полицейским доступ ко всем своим электронным устройствам.
По данным норвежского информационного агентства NTB, мужчину задержали после семинара в парламенте Норвегии в пятницу, когда он находился в аэропорту Осло. Решение о его заключении под стражу принял суд Осло в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина РФ, однако каких-либо других подробностей давать не стали. В посольстве РФ в Норвегии считают, что задержание и последующий арест «носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом». По словам адвоката, россиянин намерен обжаловать свое задержание.
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