Дело задержанного в Норвегии россиянина не политическое, заявили в Осло

"Это дело, которое относится к сфере уголовного законодательства, вопрос не политический", — сказала Сульберг агентству NTB.

Как отмечает агентство, премьер-министр не захотела комментировать ситуацию с мерами безопасности в парламенте, где россиянин, по данным его адвоката, принимал участие в семинаре и вызвал подозрения своим поведением. Подозрения основаны на том, что задержанный мог оказаться в тех помещениях парламента, куда доступ посторонним запрещен.

"На этот вопрос должен ответить Стуртинг (парламент — ред.). Ситуация такова, что именно Стуртинг предупредил полицию безопасности об этом деле", — добавила премьер-министр.

Как сообщил МИД РФ, задержанным является сотрудник аппарата Совета Федерации М. А. Бочкарев, который находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в норвежском парламенте международном семинаре. Российское внешнеполитическое ведомство заявило решительный протест послу Норвегии в РФ в связи с задержанием Бочкарева.

Как сообщают норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темами которого были обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы. Адвокат подтвердила, что россиянин предоставил полицейским доступ ко всем своим электронным устройствам.

По данным норвежского информационного агентства NTB, мужчину задержали после семинара в парламенте Норвегии в пятницу, когда он находился в аэропорту Осло. Решение о его заключении под стражу принял суд Осло в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина РФ, однако каких-либо других подробностей давать не стали. В посольстве РФ в Норвегии считают, что задержание и последующий арест «носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом». По словам адвоката, россиянин намерен обжаловать свое задержание.