Ещё
В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Отмечается, что помимо пеших расчетов и техники, в репетиции примут участие 73 единицы боевой авиации. Среди них будут истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные МиГ-31К, ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и другие.
Ранее ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» [сообщало] (https://rns.online/transport/Poleti-v-raionah-aeroportov-Moskvi-ogranichat-iz-za-repetitsii-Parada-Pobedi-2018-04-26/), что в связи с репетицией воздушной части Парада Победы 4,6 и 9 мая 2018 года будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районах ряда аэродромов и аэропортов Московской воздушной зоны.
Так, в районе аэропорта Шереметьево воздушное пространство будет закрыто в указанные дни с 10:40 до 11:05 по московскому времени, в районе аэропорта Внуково — с 10 часов 50 минут до 11:15 мск, в районе Домодедово — с 10:50 до 11:15 мск, в районе аэропорта Остафьево — с 10:50 до 11:15 мск, в районе аэропорта Раменское (Жуковский) — с 10:50 до 11:15 мск, в районе аэропорта Калуга (Грабцево) — с 9:40 до 10:25 мск.
Rambler News Service: последние новости
Работы по дегазации на полигоне «Ядрово» могут быть завершены раньше срока «Ростех» интегрирует «умный домофон» с городскими службами Москвы Бывший топ-менеджер Alstom возглавил структуру Рината Ахметова в сфере возобновляемой энергетики
Комментарии  Ещё 122 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом616
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США74
Трампа не позовут на похороны Маккейна807
Оголившуюся Бузову признали святой96
Кудрявцева пришла в ужас от диагноза Шуры26
Видео
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Кавказ
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Кудрявцева пришла в ужас от диагноза Шуры
Шоу-бизнес
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение