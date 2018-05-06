В Москве началась генеральная репетиция Парада Победы

Отмечается, что помимо пеших расчетов и техники, в репетиции примут участие 73 единицы боевой авиации. Среди них будут истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные МиГ-31К, ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и другие.

Ранее ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации » [сообщало] (https://rns.online/transport/Poleti-v-raionah-aeroportov-Moskvi-ogranichat-iz-za-repetitsii-Parada-Pobedi-2018-04-26/), что в связи с репетицией воздушной части Парада Победы 4,6 и 9 мая 2018 года будут введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районах ряда аэродромов и аэропортов Московской воздушной зоны.