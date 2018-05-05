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Роботы-саперы и беспилотный вертолет: какие новинки покажут на параде Победы
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Навальный задержан в центре Москвы

Роботы-саперы и беспилотный вертолет: какие новинки покажут на параде Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В параде, посвященном празднованию 73-й годовщины Великой Победы, примут участие новейшие разработки российских военных.
Экипажи боевой техники, которая пройдет 9 мая по Красной площади, наводят последний лоск в преддверии генерального прогона. Самая важная репетиция состоится уже завтра.
Особое внимание, разумеется, к новинкам шествия. Например, военные впервые покажут широкой публике уникальные арктические снегоходы, которые позволяют вести разведку при температуре до минус 50 градусов. Дроны тоже впечатляют, особенно — беспилотный вертолет. Эти уникальные аппараты могут вести разведку, доставлять грузы и наносить удары по позициям противника.
Пожалуй, самые удивительные участники парада — настоящие боевые роботы. Комплекс разминирования «Уран-6» превосходно зарекомендовал себя при саперных работах в сирийской Пальмире в составе Международного противоминного центра.
Также на параде Победы будет представлена новейшая робототехническая система «Уран-9», основная задача которой — исключить человеческие потери там, где их риск особенно велик. Она предназначена для вооруженного обследования и огневой поддержки пехоты и антитеррористических подразделений.
Ранее Минобороны представило инфографику парада на Красной площади с подробной информацией о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации.
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