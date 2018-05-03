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Более 1,2 тыс. детей в составе сводного оркестра исполнят песню «День Победы» на Поклонной горе 9 мая
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Более 1,2 тыс. детей в составе сводного оркестра исполнят песню «День Победы» на Поклонной горе 9 мая 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
На территории Музея Победы 9 мая пройдет музыкальная акция, участие в которой примут более 1,2 тыс. школьников. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Музыкальная акция «Фанфары Победы» пройдет 9 мая на ступенях Музея Победы. С 11:00 до 13:00 более 1 тыс. 200 юных музыкантов из 40 детских образовательных учреждений столицы в составе сводного детско-молодежного духового оркестра Москвы исполнят широко известные мелодии о войне, в том числе знаменитую песню Давида Тухманова «День Победы», — говорится в сообщении.
Детская духовая оркестровая феерия в день всенародного праздника организована для москвичей и гостей столицы ассоциацией «Духовое общество» совместно с московским отделением Российского военно-исторического общества и Музеем Победы при содействии дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства департамента культуры Москвы и автономной некоммерческой организации «Доблесть эпох».
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