Более 1,2 тыс. детей в составе сводного оркестра исполнят песню «День Победы» на Поклонной горе 9 мая

На территории Музея Победы 9 мая пройдет музыкальная акция, участие в которой примут более 1,2 тыс. школьников. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Музыкальная акция «Фанфары Победы» пройдет 9 мая на ступенях Музея Победы. С 11:00 до 13:00 более 1 тыс. 200 юных музыкантов из 40 детских образовательных учреждений столицы в составе сводного детско-молодежного духового оркестра Москвы исполнят широко известные мелодии о войне, в том числе знаменитую песню Давида Тухманова «День Победы», — говорится в сообщении.