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В Волгограде проведена первая ночная репетиция военного парада в честь Дня Победы
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В Волгограде проведена первая ночная репетиция военного парада в честь Дня Победы 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В парадном строю по главной площади города прошли около 1,5 тыс. военнослужащих гарнизона, курсанты академии МВД, представители МЧС, Национальной гвардии, кадеты-казаки, а также учащиеся школ ДОСААФ России.
В Волгограде, на площади Павших Борцов, прошла первая ночная репетиция парадных расчетов в честь Дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 -1945 года.
В парадном строю по главной площади города прошли знаменные группы, рота Почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил, около 1,5 тыс. военнослужащих гарнизона, курсанты академии МВД, МЧС, представители Национальной гвардии, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а также учащиеся школ ДОСААФ России.
В ходе репетиции были отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем парадных расчетов.
Следующая ночная репетиция пройдет 5 мая с привлечением боевой и специальной техники.
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