В Волгограде 3 мая перекроют дороги из-за репетиции Парада Победы

Волгограде 3 и 5 мая с 07:00 до 22:00 перекроют площадь Павших Борцов и улицу Мира в границах улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, Первой продольной в связи с тем, что здесь военные будут готовиться к Параду Победы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, последняя, генеральная, репетиция пройдет 7 мая. В этот день перекроют те же самые улицы с 07:00 до 15:00. Объехать можно будет по проспекту Ленина, а также улицам Краснознаменской, Коммунистической, Набережной 62-ой Армии.

Добавим, что 3 мая будут маршировать коробки войск. Во время последующих репетиций к ним присоединится боевая техника. «В ходе подготовки к параду машины пройдут по улице Мира через центральную площадь города, после чего волгоградцы смогут рассмотреть их, а также сделать фото», — отметили в мэрии.