Правнук водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Кантарии участвовал в параде в Волгограде

ВОЛГОГРАД , 9 мая. / ТАСС /. Гога Кантария — правнук Мелитона Кантарии , водрузившего вместе с Михаилом Егоровым Знамя Победы в мае 1945 года над Рейхстагом — принял участие в параде Победы в Волгограде. В городе-герое в 73-ю годовщину Победы также прошло шествие «Бессмертный полк», к которому присоединились около 70 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС.

Парад начался утром, в нем участвовали около 1,5 тыс. военнослужащих. За несколько часов до начала сотни жителей города собрались на площади с флагами и шарами. Ветераны стали появляться на площади за полчаса до начала парада, их приветствовали бурными аплодисментами.

"Я — узница фашистских лагерей, была под бомбежками Сталинграда, лет мне много, но еще повоюю. Знаете, вот я смотрю на молодежь, она, конечно, разная, но ей помогать надо не забывать те времена. Надо увеличить количество часов по изучению истории Великой Отечественной войны в школах", — отметила в беседе с ТАСС 80-летняя Раиса Смолова.

Погода в Волгограде 9 мая выдалась солнечная, а воздух прогрелся до плюс 25 градусов. Для ветеранов Великой Отечественной войны, которые смотрели парад Победы на площади, приготовили специальные головные уборы, а также питьевую воду. Некоторые гости Волгограда сняли номера в гостиницах, которые выходят на площадь Павших борцов и с небольших балконов наблюдали за ходом парада.

Правнук Кантарии и «правнуки» «Катюши»

Юные барабанщицы отбивая барабанную дробь, четко чеканили шаг. Жители Волгограда отмечают, что взвод барабанщиц стал одним из главных украшений парада Победы в городе-герое.

В парадном расчете по площади Павших борцов с улыбкой маршировал Гога Кантария — правнук Мелитона Кантарии. Объявление диктора об участии Кантарии в параде зрители встретили бурными аплодисментами.

Затем на площади Павших борцов появились и «правнуки» «Катюши» — установки БМ-21 — «Торнадо», дивизион из восемнадцати машин которой за 30 секунд поразит противника на площади, превышающей 30 футбольных полей. Также проехали танк Т-34, советский тяжелый мотоцикл М-72, который выпускался серийно с 1941 по 1960 годы, и американский армейский автомобиль Willys, который поставлялся в Красную армию по ленд-лизу с лета 1942 года.

Участие чемпионов

После парада начал шествие от площади Ленина до Мамаева кургана «Бессмертный полк». Люди шли с портретами родственниками, с флагами России и миниатюрными копиями Знамени Победы. В акции участвовало много детей и подростков.

К шествию присоединилась и олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России, посол ГТО Татьяна Лебедева

"Моя мама — воспитанница детдома, 1941 года рождения. Я обращалась в детдом к хронике, чтобы найти своих родственников, но так и не смогла этого сделать. К сожалению, моя история умалчивает о родственниках, а вот у моего мужа, который сам со сталинградской земли, дед создал известный партизанский отряд «Ураган», который занимался разведкой в тылу (противника)", — рассказала ТАСС Лебедева, которая шла в «Бессмертном полку» рядом с олимпийский чемпионкой 2004 года по прыжкам в высоту Еленой Слесаренко

По словам Слесаренко, она традиционно участвует в «Бессмертном полку» в Волгограде. «Я не могла пропустить такую возможность пройтись с портретом своей бабушки Валентины Ивановны, которая была медсестрой на фронте, прошла всю войну, а потом отстраивала Сталинград, поэтому, конечно, мне хотелось пройти с ее портретом, по ее любимому городу», — рассказала ТАСС Слесаренко.

"В прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 50 тыс. человек, в этом году принимает участие около 70 тыс. человек, причем в этом году много приезжих. В нашем городе сегодня проходит финал Кубка России по футболу — люди не только приехали посмотреть на матч, но решили почтить память своих отцов, дедов, пройдя в рядах «Бессмертного полка». Также много россиян специально на День Победы приехало в Волгоград, чтобы почтить память тех, кто освобождал наш город", — сказал ТАСС представитель оргкомитета «Бессмертного полка» в Волгограде.

За парадом Победы на площади Павших борцов в Волгограде наблюдал депутат Бундестага , заместитель председателя фракции «Левые» Андре Хан . «Мы не должны забыть, что главный взнос в победу над фашизмом внес СССР, Красная армия, и что это победа досталась ценой миллионов жертв советского народа. Этого нельзя забывать в непростое политическое время», — отметил в беседе с ТАСС политик. По его словам, Советский Союз также сыграл «огромную роль при объединении ГДР и ФРГ». «Потому что без Советского Союза объединение Германии не было бы возможным, и я думаю, что об этом нужно хотя бы иногда говорить. Если сейчас есть конфликты и по-разному интерпретируются определенные ситуации, то я считаю, что это надо разрешать на языке дипломатии, а не на языке санкций», — подчеркнул депутат Бундестага.

Мэр французского города Хаулес Александр Жоли, который приехал в Волгоград на 9 мая по приглашению фонда «Сталинградская битва», был удивлен, что на параде Победы в Волгограде очень много маленьких детей. «Я очень удивлен этому, так как у нас дети учат историю только на уроках, а у вас — благодаря таким важным мероприятиям. Думаю, благодаря таким парадам правда о победителях Второй мировой войны не будет забыта», — сказала Жоли ТАСС.

По словам Гийомы Раты, члена организации «Нормандия— Неман» (Париж), во французских школах мельком проходят историю Второй мировой войны. «Ее стараются „проскочить“, но французы помнят совместный подвиг советских и французских солдат в годы Второй мировой войны. Этого мы не забудем», — отметил она.