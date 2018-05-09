Правнук водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Кантарии участвовал в параде в Волгограде 

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Гога Кантария — правнук Мелитона Кантарии, водрузившего вместе с Михаилом Егоровым Знамя Победы в мае 1945 года над Рейхстагом — принял участие в параде Победы в Волгограде. В городе-герое в 73-ю годовщину Победы также прошло шествие «Бессмертный полк», к которому присоединились около 70 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС.
Парад начался утром, в нем участвовали около 1,5 тыс. военнослужащих. За несколько часов до начала сотни жителей города собрались на площади с флагами и шарами. Ветераны стали появляться на площади за полчаса до начала парада, их приветствовали бурными аплодисментами.
"Я — узница фашистских лагерей, была под бомбежками Сталинграда, лет мне много, но еще повоюю. Знаете, вот я смотрю на молодежь, она, конечно, разная, но ей помогать надо не забывать те времена. Надо увеличить количество часов по изучению истории Великой Отечественной войны в школах", — отметила в беседе с ТАСС 80-летняя Раиса Смолова.
Погода в Волгограде 9 мая выдалась солнечная, а воздух прогрелся до плюс 25 градусов. Для ветеранов Великой Отечественной войны, которые смотрели парад Победы на площади, приготовили специальные головные уборы, а также питьевую воду. Некоторые гости Волгограда сняли номера в гостиницах, которые выходят на площадь Павших борцов и с небольших балконов наблюдали за ходом парада.
Правнук Кантарии и «правнуки» «Катюши»
В начале парада Победы рота почетного караула внесла на площадь Государственный флаг РФ и Знамя Победы, после чего губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров зачитал поздравление с Днем Победы от президента Владимира Путина и объявил минуту молчания. Метроном стих, на площади зазвучала барабанная дробь, началось движение парадных расчетов. Традиционно ритм задал взвод барабанщиц Волгоградской академии МВД РФ.
Юные барабанщицы отбивая барабанную дробь, четко чеканили шаг. Жители Волгограда отмечают, что взвод барабанщиц стал одним из главных украшений парада Победы в городе-герое.
В парадном расчете по площади Павших борцов с улыбкой маршировал Гога Кантария — правнук Мелитона Кантарии. Объявление диктора об участии Кантарии в параде зрители встретили бурными аплодисментами.
Затем на площади Павших борцов появились и «правнуки» «Катюши» — установки БМ-21 — «Торнадо», дивизион из восемнадцати машин которой за 30 секунд поразит противника на площади, превышающей 30 футбольных полей. Также проехали танк Т-34, советский тяжелый мотоцикл М-72, который выпускался серийно с 1941 по 1960 годы, и американский армейский автомобиль Willys, который поставлялся в Красную армию по ленд-лизу с лета 1942 года.
Участие чемпионов
После парада начал шествие от площади Ленина до Мамаева кургана «Бессмертный полк». Люди шли с портретами родственниками, с флагами России и миниатюрными копиями Знамени Победы. В акции участвовало много детей и подростков.
К шествию присоединилась и олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России, посол ГТО Татьяна Лебедева.
"Моя мама — воспитанница детдома, 1941 года рождения. Я обращалась в детдом к хронике, чтобы найти своих родственников, но так и не смогла этого сделать. К сожалению, моя история умалчивает о родственниках, а вот у моего мужа, который сам со сталинградской земли, дед создал известный партизанский отряд «Ураган», который занимался разведкой в тылу (противника)", — рассказала ТАСС Лебедева, которая шла в «Бессмертном полку» рядом с олимпийский чемпионкой 2004 года по прыжкам в высоту Еленой Слесаренко.
По словам Слесаренко, она традиционно участвует в «Бессмертном полку» в Волгограде. «Я не могла пропустить такую возможность пройтись с портретом своей бабушки Валентины Ивановны, которая была медсестрой на фронте, прошла всю войну, а потом отстраивала Сталинград, поэтому, конечно, мне хотелось пройти с ее портретом, по ее любимому городу», — рассказала ТАСС Слесаренко.
"В прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 50 тыс. человек, в этом году принимает участие около 70 тыс. человек, причем в этом году много приезжих. В нашем городе сегодня проходит финал Кубка России по футболу — люди не только приехали посмотреть на матч, но решили почтить память своих отцов, дедов, пройдя в рядах «Бессмертного полка». Также много россиян специально на День Победы приехало в Волгоград, чтобы почтить память тех, кто освобождал наш город", — сказал ТАСС представитель оргкомитета «Бессмертного полка» в Волгограде.
За парадом Победы на площади Павших борцов в Волгограде наблюдал депутат Бундестага, заместитель председателя фракции «Левые» Андре Хан. «Мы не должны забыть, что главный взнос в победу над фашизмом внес СССР, Красная армия, и что это победа досталась ценой миллионов жертв советского народа. Этого нельзя забывать в непростое политическое время», — отметил в беседе с ТАСС политик. По его словам, Советский Союз также сыграл «огромную роль при объединении ГДР и ФРГ». «Потому что без Советского Союза объединение Германии не было бы возможным, и я думаю, что об этом нужно хотя бы иногда говорить. Если сейчас есть конфликты и по-разному интерпретируются определенные ситуации, то я считаю, что это надо разрешать на языке дипломатии, а не на языке санкций», — подчеркнул депутат Бундестага.
Мэр французского города Хаулес Александр Жоли, который приехал в Волгоград на 9 мая по приглашению фонда «Сталинградская битва», был удивлен, что на параде Победы в Волгограде очень много маленьких детей. «Я очень удивлен этому, так как у нас дети учат историю только на уроках, а у вас — благодаря таким важным мероприятиям. Думаю, благодаря таким парадам правда о победителях Второй мировой войны не будет забыта», — сказала Жоли ТАСС.
По словам Гийомы Раты, члена организации «Нормандия— Неман» (Париж), во французских школах мельком проходят историю Второй мировой войны. «Ее стараются „проскочить“, но французы помнят совместный подвиг советских и французских солдат в годы Второй мировой войны. Этого мы не забудем», — отметил она.