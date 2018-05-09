По площади Павших борцов Волгограда прошел парад Победы

2047 солдат, офицеров, полицейских и юнармейцев, а также 43 танка, бронетранспортера и других боевых машин, стали сегодня участникам парада в честь Дня Победы на площади Павших борцов в центре Волгограда . Открыла парад знаменная группа, вынесшая на главную площадь Волгограда красное Знамя Победы, с восстановленными серпом и молотом. После минуты молчания, над городом раскатились оглушающие залпы орудий, салютовавших из Горсада. Первыми чеканить шаг по новому асфальту начали девушки-барабанщицы из академии МВД и рота почетного караула 20-й отдельной мотострелковой бригады. Следом за ними, вышли и солдаты в советской форме пехотинцев, летчиков и моряков. Чеканят шаг в отточенно-ровных коробках по площади прошли сводные батальоны волгоградской 20-й мотострелковой бригады в современных костюмах «Ратник», камышинской 58-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Камышина , 37-й отдельной железнодорожной бригады из Волгограда, парадные расчеты 187-го межвидового регионального учебного центра из Волжского и 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии из Калача-на-Дону

За колоннами военнослужащих, прошли по площади и представители других ведомств и добровольных полувоенных организаций: сводный батальон волгоградской академии МВД, парадные расчеты ФСИН ГУ МЧС , «Юнармии», ДОСААФ и кадеты казачьего кадетского лицея-интерната имени Недорубова из Красноармейского района Волгограда.

Впервые в военном параде приняли участие и члены «Волгоградского казачьего округа», входящего в общество «Всевеликого войска Донского». Одетые в казачью форму члены организации, часто заметны в качестве дружинников на общественных мероприятиях в Волгограде. Настало время и боевой техники. Первым, лязгая гусеницами, на площадь вступил танк Т-34-85 из музея-заповедника «Сталинградская битва». Уже за ним, в колонне по двое, проехали уже ставшие привычными участники парада: реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», КАМАЗы 5350 с 120-миллиметровыми минометами. Замыкали парадное шествие автомобиль РЭМ-КЛ нового образца.