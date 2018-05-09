Ещё
По площади Павших борцов Волгограда прошел парад Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По площади Павших борцов Волгограда прошел парад Победы 

v1.ru 21 минуту назад
Фото: v1.ru
2047 солдат, офицеров, полицейских и юнармейцев, а также 43 танка, бронетранспортера и других боевых машин, стали сегодня участникам парада в честь Дня Победы на площади Павших борцов в центре Волгограда. Открыла парад знаменная группа, вынесшая на главную площадь Волгограда красное Знамя Победы, с восстановленными серпом и молотом. После минуты молчания, над городом раскатились оглушающие залпы орудий, салютовавших из Горсада. Первыми чеканить шаг по новому асфальту начали девушки-барабанщицы из академии МВД и рота почетного караула 20-й отдельной мотострелковой бригады. Следом за ними, вышли и солдаты в советской форме пехотинцев, летчиков и моряков. Чеканят шаг в отточенно-ровных коробках по площади прошли сводные батальоны волгоградской 20-й мотострелковой бригады в современных костюмах «Ратник», камышинской 58-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Камышина, 37-й отдельной железнодорожной бригады из Волгограда, парадные расчеты 187-го межвидового регионального учебного центра из Волжского и 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии из Калача-на-Дону.
За колоннами военнослужащих, прошли по площади и представители других ведомств и добровольных полувоенных организаций: сводный батальон волгоградской академии МВД, парадные расчеты ФСИН, ГУ МЧС, «Юнармии», ДОСААФ и кадеты казачьего кадетского лицея-интерната имени Недорубова из Красноармейского района Волгограда.
Впервые в военном параде приняли участие и члены «Волгоградского казачьего округа», входящего в общество «Всевеликого войска Донского». Одетые в казачью форму члены организации, часто заметны в качестве дружинников на общественных мероприятиях в Волгограде. Настало время и боевой техники. Первым, лязгая гусеницами, на площадь вступил танк Т-34-85 из музея-заповедника «Сталинградская битва». Уже за ним, в колонне по двое, проехали уже ставшие привычными участники парада: реактивные системы залпового огня «Торнадо», танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», КАМАЗы 5350 с 120-миллиметровыми минометами. Замыкали парадное шествие автомобиль РЭМ-КЛ нового образца.
v1.ru: последние новости
Военный эшелон времен войны завершает путешествие по Волгоградской области Баварцы отказались ставить бюст офицера вермахта в аэропорту Волгограда Волгоград празднует День Победы: город полицейских и перекрытых дорог
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке67
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы175
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа113
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке271
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение