Сотни подростков выйдут с плакатами на улицы Екатеринбурга

Знаменитое молодежное шествие «Монстрация» пройдет в Екатеринбурге 1 мая. Заявка на проведение шуточного мероприятия уже подана в министерство общественной безопасности Свердловской области

Сбор состоится в 13:30 1 мая. Участники шествия начнут на Октябрьской площади, пройдутся по набережной, Плотинке, Историческому скверу и Малышева. Движение закончится на улице Вайнера, 11.