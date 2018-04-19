Сотни подростков выйдут с плакатами на улицы Екатеринбурга 

Знаменитое молодежное шествие «Монстрация» пройдет в Екатеринбурге 1 мая. Заявка на проведение шуточного мероприятия уже подана в министерство общественной безопасности Свердловской области.
Сбор состоится в 13:30 1 мая. Участники шествия начнут на Октябрьской площади, пройдутся по набережной, Плотинке, Историческому скверу и Малышева. Движение закончится на улице Вайнера, 11.
«Монстрация» проводится ежегодно с 2013 года, за исключением прошлого года. Суть мероприятия проста: молодежь выходит на шуточную демонстрацию с лозунгами и плакатами, которые не несут никакого смысла. Мероприятие является яркими событием для 19 городов, включая Новосибирск, Омск, Красноярск, Санкт-Петербург, Томск, Хабаровск и многие другие.