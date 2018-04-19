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Как жители Екатеринбурга могут принять участие в «Монстрации»?
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Как жители Екатеринбурга могут принять участие в «Монстрации»? 

АиФ Урал 53 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Флешмоб «Монстрация» может пройти в Екатеринбурге в пятый раз. Организаторы уже подали заявку на согласование маршрута.
Напомним, в прошлом году флешмоб не состоялся в результате разногласий, возникших между авторами «Монстрации» и свердловскими властями.
Что такое «Монстрация»?
«Монстрация» — это флешмоб, во время которого участники идут по улицам города, неся в руках различные транспаранты. На плакатах могут быть написаны самые различные лозунги.
Когда и где пройдет «Монстрация»?
По задумке организаторов, флешмоб должен начаться 1 мая в 13:30. Как указано в официальной группе мероприятия в «Вконтакте», начнется шествие от площади у театра драмы. Затем участники пройдут по набережной Рабочей молодежи, Плотинке, Историческому скверу и Малышева. Завершится «Монстрация» на улице Вайнера. Поучаствовать в мероприятии можно будет бесплатно.
Что можно написать на своем транспаранте?
Художник Павел Ложкин, который вместе с журналистом Семеном Чирковым устривает «Монстрацию», прелагает следующие варианты: «Всему свое Я», «Беги побегай», «Твое сомнение растительно», «Щощть», «Сделай время сам», «Меня минуту назад нет», «В плохую погоду хороший хозяин дома сидит», «Пошел гулять — возвращайся с мыслями», «Прости и пой», «Трамвай идет до бесконечности», «Положи время в начало!», «Важность слов в том, что в них есть буквы!», «Память это то, что мешает нам жить!», «О чем они живут?», «Забери свои мысли в субботу!» «Наймите плэй!», «Я здесь нет!», «Вини себя — не ошибешься!», а также ряд других лозунгов.
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