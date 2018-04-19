Как жители Екатеринбурга могут принять участие в «Монстрации»?

Флешмоб «Монстрация» может пройти в Екатеринбурге в пятый раз. Организаторы уже подали заявку на согласование маршрута.

Напомним, в прошлом году флешмоб не состоялся в результате разногласий, возникших между авторами «Монстрации» и свердловскими властями

Что такое «Монстрация»?

«Монстрация» — это флешмоб, во время которого участники идут по улицам города, неся в руках различные транспаранты. На плакатах могут быть написаны самые различные лозунги.

Когда и где пройдет «Монстрация»?

По задумке организаторов, флешмоб должен начаться 1 мая в 13:30. Как указано в официальной группе мероприятия в «Вконтакте», начнется шествие от площади у театра драмы. Затем участники пройдут по набережной Рабочей молодежи, Плотинке, Историческому скверу и Малышева. Завершится «Монстрация» на улице Вайнера. Поучаствовать в мероприятии можно будет бесплатно.

Что можно написать на своем транспаранте?