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Авиакомпании получили предупреждение об опасности полетов вблизи Сирии
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Авиакомпании получили предупреждение об опасности полетов вблизи Сирии 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: BFM.RU
«Эта информация должна быть принята во внимание при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии», — отметили в Европейском агентстве авиационной безопасности.
Ранее стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Американский эсминец «Дональд Кук» с крылатыми ракетами «Томагавк» и системой ПРО «Иджис» на борту уже подошел к сирийским берегам и расположился примерно в 150 морских милях от пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Это было сделано в ответ на сообщения о якобы применении отравляющих веществ в Сирии. В химатаке при этом обвиняют правительственные войска.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей САР.
Российская сторона предупредила США о возможных серьезных последствиях в случае, если по Сирии будет нанесен удар и пострадают российские граждане.
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