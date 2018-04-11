Авиакомпании получили предупреждение об опасности полетов вблизи Сирии

«Эта информация должна быть принята во внимание при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии», — отметили в Европейском агентстве авиационной безопасности.

Ранее стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем " Гарри Трумэн " выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Американский эсминец «Дональд Кук» с крылатыми ракетами «Томагавк» и системой ПРО «Иджис» на борту уже подошел к сирийским берегам и расположился примерно в 150 морских милях от пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Это было сделано в ответ на сообщения о якобы применении отравляющих веществ в Сирии . В химатаке при этом обвиняют правительственные войска.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей САР.

Российская сторона предупредила США о возможных серьезных последствиях в случае, если по Сирии будет нанесен удар и пострадают российские граждане.