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Правительство выделит пострадавшим и семьям погибших в Кемерове 76 млн рублей
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Правительство выделит пострадавшим и семьям погибших в Кемерове 76 млн рублей 

Rambler News Service 17 часов назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении пострадавшим и семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове в общей сложности 76 млн руб. Документ опубликован пресс-службой правительства.
«Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 76 млн рублей на социальную поддержку граждан, пострадавших в результате пожара в ТРЦ ''Зимняя вишня'' в Кемерово, в том числе на выплату единовременного пособия членам семей погибших и единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью», — говорится в пояснении к документу.
Отмечается, что членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего, а гражданам, которые в результате пожара получили вред здоровью, единовременное пособие будет выплачиваться в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб.
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