В Тольятти производителя коньяка и шампанского хотят оставить без тепла

Самарской области 225 юридическим лицам могут ограничить подачу тепла. Об этом сообщили представители компании-поставщика горячего водоснабжения.

— Среди злостных неплательщиков оказался тольяттинский завод по производству коньяка и шампанского, — пояснили энергетики. — К апрелю этого года они накопили долг в 909,5 тысячи рублей.

Также в черный список попала одна из управляющих компаний автограда с долгом 940,4 тысячи рублей и один из местных поставщиков комплектующих для АВТОВАЗа . Они не заплатили за тепло и горячую воду 822 тысячи рублей.

Представители ресурсоснабжающей компании просят клиентов оплачивать потребленную теплоэнергию вовремя. В противном случае должникам грозят ограничения поставок тепла. Ознакомиться со списком можно на сайте компании.