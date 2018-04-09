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В Тольятти производителя коньяка и шампанского хотят оставить без тепла
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В Тольятти производителя коньяка и шампанского хотят оставить без тепла 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области 225 юридическим лицам могут ограничить подачу тепла. Об этом сообщили представители компании-поставщика горячего водоснабжения.
— Среди злостных неплательщиков оказался тольяттинский завод по производству коньяка и шампанского, — пояснили энергетики. — К апрелю этого года они накопили долг в 909,5 тысячи рублей.
Также в черный список попала одна из управляющих компаний автограда с долгом 940,4 тысячи рублей и один из местных поставщиков комплектующих для АВТОВАЗа. Они не заплатили за тепло и горячую воду 822 тысячи рублей.
Представители ресурсоснабжающей компании просят клиентов оплачивать потребленную теплоэнергию вовремя. В противном случае должникам грозят ограничения поставок тепла. Ознакомиться со списком можно на сайте компании.
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