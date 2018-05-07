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Координационный совет по работе с ветеранскими организациями создан в Нижнем Новгороде
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Координационный совет по работе с ветеранскими организациями создан в Нижнем Новгороде 

В городе N 57 минут назад
Фото: В городе N
Соответствующее постановление подписал 4 мая глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Как говорится в документе, совет создан для эффективного взаимодействия администрации Нижнего Новгорода с представителями ветеранских организаций, а также для реализации задач по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Председателем совета стал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, его заместителем — и. о. заместителя главы администрации города Иван Носков.
В состав Координационного совета вошел 31 человек, в том числе представители администрации города, ветеранских организаций и общественных движений. Члены совета будут принимать участие в подготовке проектов правовых актов, касающихся проблем ветеранов и патриотического воспитания.
Также при участии совета будет проходить подготовка и проведение ежегодного празднования Дня Победы, дней воинской славы и памятных дат России, а также мероприятий, посвященных памятным событиям истории Отечества.
Напомним, депутаты городской думы утвердили перечень граждан, которым в 2018 году будет присвоено звание «Почетный ветеран Нижнего Новгорода».
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