Координационный совет по работе с ветеранскими организациями создан в Нижнем Новгороде

Соответствующее постановление подписал 4 мая глава Нижнего Новгорода Владимир Панов

Как говорится в документе, совет создан для эффективного взаимодействия администрации Нижнего Новгорода с представителями ветеранских организаций, а также для реализации задач по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Председателем совета стал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, его заместителем — и. о. заместителя главы администрации города Иван Носков

В состав Координационного совета вошел 31 человек, в том числе представители администрации города, ветеранских организаций и общественных движений. Члены совета будут принимать участие в подготовке проектов правовых актов, касающихся проблем ветеранов и патриотического воспитания.

Также при участии совета будет проходить подготовка и проведение ежегодного празднования Дня Победы, дней воинской славы и памятных дат России , а также мероприятий, посвященных памятным событиям истории Отечества.

Напомним, депутаты городской думы утвердили перечень граждан, которым в 2018 году будет присвоено звание «Почетный ветеран Нижнего Новгорода».