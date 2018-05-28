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В России впервые провели нейрохирургическую операцию при участии робота
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В России впервые провели нейрохирургическую операцию при участии робота 

Свободная пресса 28 мая 2018
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского впервые в России была проведена нейрохирургическая операция с использованием робота.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения, операцию провели 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга. Оперативное вмешательство прошло успешно и длилось менее часа.
Из-за сложного расположения опухоли провести точную диагностику методом МРТ оказалось невозможным. Кроме того, объём пораженных тканей не позволял провести открытую операцию на головном мозге, так как при таком вмешательстве риск для здоровья и качества жизни пациента был очень высок.
В связи с этим специалисты приняли решение провести наименее травматичную операцию, чтобы получить образец ткани для дальнейшего исследования и определения тактики лечения.
При помощи робота врачи произвели биопсию тканей, образцы которых уже направлены на гистологическое исследование. По результатам анализа медики определят дальнейшую тактику лечения пациента: химиотерапия или лучевая терапия.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае робот-стоматолог впервые в истории провёл операцию без участия человека.
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