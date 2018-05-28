Первую в России операцию на головном мозге провели с помощью робота в НИИ им. Н. Склифосовского

Первую в России нейрохирургическую операцию с использованием робота провели в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. Уточняется, что операция была проведена 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга. Вмешательство прошло успешно и длилось менее одного часа. В пресс-службе пояснили, что локализация и объем пораженных тканей не позволяли провести открытую операцию на головном мозге, поскольку при таком вмешательстве риск для здоровья и качества жизни пациента очень высок.

«Из-за расположения опухоли провести точную диагностику методом магнитно-резонансной томографии оказалось невозможным, поэтому специалисты приняли решение провести наименее травматичную операцию, чтобы получить образец ткани для дальнейшего исследования и определения тактики лечения», — пояснили в пресс-службе.

По словам директора НИИ им. Н. Склифосовского Сергея Петрикова, в будущем планируется продолжать проведение подобных операций.

«Особенность хирургического робота — высокая точность операции, низкая травматичность и безопасность. Этот робот совместно с другими методами позволяет достичь очень тонких и малодостижимых образований головного мозга и взять образец. В России такая операция была проведена впервые. С помощью робота врачи произвели биопсию тканей, образцы которых уже направлены на гистологическое исследование. По результатам анализа врачи определят дальнейшую тактику лечения пациента: химиотерапия или лучевая терапия. В будущем мы планируем проводить такие операции наряду с остальными в нашем институте», — заключил С. Петриков.