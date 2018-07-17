Ещё
В Адыгее полиция проводит профилактическую операцию «Подросток — семья»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Адыгее полиция проводит профилактическую операцию «Подросток — семья» 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
С сегодняшнего дня, с целью профилактики семейного неблагополучия, предупреждения правонарушений в отношении несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов сотрудники полиции Адыгеи проводят второй этап оперативно-профилактической операции «Подросток».
Для реализации всех запланированных мероприятий и координации действий привлекаемых сил и средств в ведомстве создана специальная рабочая группа.
«В ходе проведения рейдов особое внимание уделяется пресечению фактов бродяжничества и попрошайничества среди несовершеннолетних, нахождения подростков в общественных местах в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проверят все парки, танцплощадки, дискотеки, кафе и компьютерные клубы республики.
Особое внимание будет уделено подросткам, состоящим на специальных профилактических учетах, а также их родителям.
Как показывает практика, такая форма профилактического контроля позволяет своевременно выявлять трудных подростков, а также неблагополучные семьи и оперативно оказывать им помощь.
АиФ Адыгея: последние новости
Глава Адыгеи поздравил ветеранов 131-й мотострелковой бригады В Адыгее ищут без вести пропавшего мужчину Более 9 тысяч жителей РА преклонного возраста получают повышенную пенсию
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева109
Путина назвали «президентом Украины»220
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка74
Трампа обвинили в измене родине66
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение