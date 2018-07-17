В Адыгее полиция проводит профилактическую операцию «Подросток — семья»

С сегодняшнего дня, с целью профилактики семейного неблагополучия, предупреждения правонарушений в отношении несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов сотрудники полиции Адыгеи проводят второй этап оперативно-профилактической операции «Подросток».

Для реализации всех запланированных мероприятий и координации действий привлекаемых сил и средств в ведомстве создана специальная рабочая группа.

«В ходе проведения рейдов особое внимание уделяется пресечению фактов бродяжничества и попрошайничества среди несовершеннолетних, нахождения подростков в общественных местах в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних проверят все парки, танцплощадки, дискотеки, кафе и компьютерные клубы республики.

Особое внимание будет уделено подросткам, состоящим на специальных профилактических учетах, а также их родителям.

Как показывает практика, такая форма профилактического контроля позволяет своевременно выявлять трудных подростков, а также неблагополучные семьи и оперативно оказывать им помощь.