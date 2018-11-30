Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сын Игоря Талькова задержан в Москве
Сын Игоря Талькова задержан в Москве

Под Иркутском восемь вагонов сошли с рельсов: видео 

ТК «Звезда» + ещё 3 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате инцидента пострадал один человек.
Утром 30 ноября на подъездном пути необщего пользования в районе станции Братск в Иркутской области с рельсов сошли восемь вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
В результате происшествия пострадал один работник частного предприятия. В настоящее время по данному факту проводится проверка. На график движения поездов инцидент никак не повлиял.
Отмечается, что в связи со случившимся угрозы загрязнения окружающей среде нет.
ТК «Звезда»: последние новости
В Госдуме предложили вернуть помещения для курения в аэропорты и на вокзалы Ученые узнали, что единороги жили среди древних людей на территории России ФСБ: украинским морякам приказали двигаться к Керчи в «скрытном порядке»
Другое , Пожары , Братск , Иркутск , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США125
Гройсман придумал зеркальный ответ России144
Названа причина отмены встречи Путина и Трампа147
Сенат США послал ясный сигнал Путину1441
Новый президент Грузии отказала России2338
Видео
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
01:11
Кремль назвал последствия решения Трампа
Политика Другое
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
03:04
В Кремле сказали, чего ждут от нового президента Грузии
Политика В мире
00:53
Опубликовано видео полета российского грузового дрона
Армия Наука и техника
04:22
Россиян пустят на Украину только на похороны
В мире Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
03:21
Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Общество Политика
00:58
Под Ростовом загорелся автобус
Происшествия
01:40
Трамп взялся за ЧП в Керченском проливе
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение