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Ход судебных заседаний будет фиксироваться на плёнку
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Ход судебных заседаний будет фиксироваться на плёнку 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Президент России Владимир Путин подписал закон о фиксации хода судебных заседаний. Документ опубликован на сайте правовой информации. Обязательное аудиопротоколирование заседаний вводится в гражданском и уголовном процессах в судах первой и апелляционной инстанций. Исключениями стали только закрытые судебные заседания. Ранее подобная норма действовала только на заседаниях арбитражного суда.
Если запись неполная или неточная, то возможно подать замечание в суде. Поправки будут рассматриваться в течение двух дней после подачи. Доступ к аудиозаписям могут получить все участники судебного заседания. Также документом устанавливается право помощника судьи оказывать помощь в подготовке проектов судебных актов, а также вести протокол заседания, обеспечивать контроль за фиксированием хода заседания суда и совершать другие действия, предусмотренные соответствующим процессуальным кодексом.
Пакет законов направлен на совершенствование судебной системы. В Санкт-Петербурге опередили события и начали трансляцию заседаний в интернете. Выбирать дела для трансляции планируют с учетом пожеланий граждан. Их предлагают присылать на электронную почту, но решать, показывать процесс онлайн или нет, будет председательствующий.
По мнению адвокатов, онлайн-трансляция может полностью решить проблему, когда записи в протоколе судебного заседания не всегда соответствуют тому, что на самом деле произносилось на процессе.
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