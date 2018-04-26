Ещё
Юнармейцы пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юнармейцы пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах России 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме подготовки к торжественным мероприятиям, ребята заняты в соцпроектах.
Лучшие юнармейцы страны пройдут в День Победы по Красной площади наравне с военнослужащими — участниками главного военного смотра.
Впервые юнармейцы встали в парадный строй в прошлом году по инициативе министра обороны.
«Парад Победы — это не только демонстрация возможностей Вооруженных сил, их боевого потенциала, это еще и серьезнейшее мероприятие воспитательной работы, которое показывает нашей молодежи значение армии, значение военнослужащего в жизни современного российского государства», — сказал начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ Михаил Барышев.
Кроме Москвы юнармейцы пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах России. Также они станут участниками шествия Бессмертного полка.
Кроме подготовки к торжественным мероприятиям, юнармейцы заняты в соцпроектах — помогают ветеранам, ухаживают за памятниками героев войны и входят в поисковые отряды.
ТК «Звезда»: последние новости
В Пентагоне отказались верить в получение Россией американских ракет «Томагавк» Новые спутники «Глонасс» будут вводиться в эксплуатацию со следующего года - Рогозин «Снежную» метель на комете показали на видео
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол186
Собчак смогла договориться с Киевом264
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…460
Макаревич снова оскорбил россиян1071
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение