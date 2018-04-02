Открытое правительство проведёт конкурс лучших практик открытости госуправления

Лучшие практики открытости государственного управления определят в ходе всероссийского конкурса для федеральных министерств и ведомств и органов власти субъектов РФ . Его организаторами выступят Экспертный совет при правительстве РФ и Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства. Предложение о проведении конкурса одобрено протоколом комиссии, который подписал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

Этот конкурс поможет нам обобщить лучшие практики в области открытости власти, накопленные за последние несколько лет на федеральном и региональном уровне, и распространить их в масштабах всей страны. Уверен, что конкурс поможет дальнейшему повышению прозрачности всей системы госуправления, понятности действий органов власти, развитию механизмов общественного контроля и эффективной обратной связи. Сегодня чиновники, к сожалению, не умеют говорить с людьми на понятном и правильном языке — не могут чётко объяснить, что и почему они делают, и это особенно важно при чрезвычайных ситуациях. Чиновники должны уметь открыто и понятно объяснять людям всё происходящее, свои действия и решения, даже если они негативные», — считает Михаил Абызов.

В ходе конкурса будут определены победители в 5 номинациях: лучшие инициативы в области информационной открытости органов власти, повышения понятности их работы, вовлечения гражданского общества в работу органа власти, создания механизмов подотчётности органа власти общественному контролю и использования цифровых технологий и инноваций для повышения открытости. Один участник может подать заявки сразу в нескольких номинациях.

Оцениваться будет работа органа власти с открытыми данными, раскрытие информации по запросу, прозрачность принятия решений, понятность публичной декларации целей и задач ведомств, наличие сервисов «по жизненным ситуациям» и механизмов «одного окна» для решения различных проблем, а также наличие инструментов обратной связи.

К участию в конкурсе допускаются практики и инициативы, внедрённые в органах государственной власти после 2013 года и имеющие документальное подтверждение. Экспертное жюри будет учитывать новизну и уникальность практик, возможность их тиражирования в других госорганах, сферу и масштаб их применения, а также эффекты для общества, достигнутые от их внедрения.

По итогам конкурса будет создан специальный информационный ресурс, на котором будут обобщены лучшие федеральные и региональные практики и инициативы в сфере внедрения принципов открытости в деятельность органов государственной власти.