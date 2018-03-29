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Невесту пермскому Эдмундо нашли в Нижнем Новгороде
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Невесту пермскому Эдмундо нашли в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Нижегородская альпака станет второй женой Эдмундо, пишет 59.ru. В пермском зоопарке порталу рассказали, что невеста отправится в путь не раньше лета, и вначале ее поместят в отдельный вольер. Девочка родилась 5 декабря 2017 года, она еще совсем юная, а альпаки вступают в брак в двухлетнем возрасте. Так что до свадьбы надо еще подрасти.
Также в зоопарке сказали, что пока животное не куплено, но «существуют договоренности о покупке». А на сайте госзакупок появилась информация о том, что сделка с нижегородским зоопарком уже завершена. Невесту оценили в 230 тысяч рублей.
Нижегородка станет второй женой Эдмундо. Первая приехала летом 2016 года из Ижевска. В Перми ее переименовали из простецкой Маруси в Эсмеральду. Вторую альпаку заказали для улучшения породы. Нижегородская невеста кремового цвета, и в зоопарке надеются, что у этой пары будет красивое потомство. Также сотрудники уверены, что семейство будет жить дружно: моногамия у альпак не в моде.
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