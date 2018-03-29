Невесту пермскому Эдмундо нашли в Нижнем Новгороде

Нижегородская альпака станет второй женой Эдмундо, пишет 59.ru. В пермском зоопарке порталу рассказали, что невеста отправится в путь не раньше лета, и вначале ее поместят в отдельный вольер. Девочка родилась 5 декабря 2017 года, она еще совсем юная, а альпаки вступают в брак в двухлетнем возрасте. Так что до свадьбы надо еще подрасти.

Также в зоопарке сказали, что пока животное не куплено, но «существуют договоренности о покупке». А на сайте госзакупок появилась информация о том, что сделка с нижегородским зоопарком уже завершена. Невесту оценили в 230 тысяч рублей.