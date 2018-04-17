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Копают и поминают: почему на СЖМ образовались огромные пробки
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Копают и поминают: почему на СЖМ образовались огромные пробки 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: vluki.ru
Движение в сторону Северного кладбища полностью парализовано, об этом сообщает сервис Яндекс.пробки. Максимальная скорость движения не превышает двух километров в час, пешеходы попадут к цели путешествия гораздо быстрее автомобилистов. Причин огромного многокилометрового затора на СЖМ две, это Радоница (день поминовения усопших) и дорожные работы.
Все улицы, ведущие к Северному кладбищу забиты машинами. Заторы на улице Волкова, Королева, проспектах Космонавтов и Королева огромны. Причем скорость движения одинакова что на въезд, что на выезд. Дороги не справились с огромной нагрузкой, ростовчане массово устремились к могилам родных, чтобы почтить их память.
Ситуацию усугубляет и ремонт дороги на двух кольцах — Шайбе и «Квадро». Автомобилисты мрачно предрекают ухудшение ситуации к вечеру, когда поток машин еще больше возрастет.
Для посещения кладбища в период пасхальных празднеств Церковь назначает специальный день — Радоницу и этот праздник совершается во вторник после пасхальной недели. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище — помолиться об усопших. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную.
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