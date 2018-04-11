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Депутат: против Трампа можно подать иск за преступления против человечества
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Депутат: против Трампа можно подать иск за преступления против человечества 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин считает возможным подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа за преступления против человечества после его заявлений в Twitter.
В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.
»Я думаю, что к этому идет… Одна из мер, я думаю, … подать на него в международный суд, потому что без доказательства, мало того, обвинять, готовиться к нанесению ответного удара — это военное преступление, это преступление против человечества", — сказал Швыткин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не следует ли инициировать международный судебный процесс после заявлений Трампа, разжигающих войну.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.
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