Депутат: против Трампа можно подать иск за преступления против человечества

В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии . Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.

»Я думаю, что к этому идет… Одна из мер, я думаю, … подать на него в международный суд, потому что без доказательства, мало того, обвинять, готовиться к нанесению ответного удара — это военное преступление, это преступление против человечества", — сказал Швыткин РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не следует ли инициировать международный судебный процесс после заявлений Трампа, разжигающих войну.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.