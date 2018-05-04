Воробьев встретился с ветеранами Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами и представителями молодежных организаций региона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 4 мая.

«Для меня большая честь находиться в кругу наших ветеранов. Для всей страны, всех городов, для Подмосковья, которое стояло на рубеже защиты нашей столицы, это особые дни.

Мы попросили наших дорогих ветеранов найти возможность прийти к нам, чтобы обменяться воспоминаниями, чтобы мы могли поклониться вам. Ваша работа по патриотическому воспитанию молодежи бесценна», — сказал Воробьев.

Накануне сообщалось, что в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч человек. Всего в этот день в области пройдет 70 тематических мероприятий, в том числе ярмарки и концерты.