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Воробьев встретился с ветеранами Подмосковья
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Воробьев встретился с ветеранами Подмосковья 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами и представителями молодежных организаций региона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 4 мая.
«Для меня большая честь находиться в кругу наших ветеранов. Для всей страны, всех городов, для Подмосковья, которое стояло на рубеже защиты нашей столицы, это особые дни.
Мы попросили наших дорогих ветеранов найти возможность прийти к нам, чтобы обменяться воспоминаниями, чтобы мы могли поклониться вам. Ваша работа по патриотическому воспитанию молодежи бесценна», — сказал Воробьев.
В сообщении отмечается, что с главой региона пообщались освободитель Вены, Будапешта и Праги Николай Герасимов из Подольска, участник Сталинградской и Курской битв Николай Козлов из Королева, радист Александр Вагин из Пущина, участник освобождения концлагеря Освенцим Михаил Кабанов из Реутова.
Накануне сообщалось, что в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч человек. Всего в этот день в области пройдет 70 тематических мероприятий, в том числе ярмарки и концерты.
В декабре прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пленум ветеранских организаций, где вручил трем ветеранам Знак Преподобного Сергия Радонежского. Тогда же он отметил, что члены областного правительства регулярно встречаются и взаимодействует с представителями ветеранского движения. «Абсолютное большинство ветеранов ВОВ, ветеранов труда и других сделали много для Подмосковья», — сказал губернатор.
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