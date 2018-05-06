Андрей Воробьев вручил ветеранам областные награды в канун 73‐й годовщины Дня Победы

Орденами «За доблесть и мужество» отмечены девять участников Великой Отечественной войны. Церемония прошла в присутствии руководства регионального Совета ветеранов, курсантов военных училищ, активистов движения «Юнармия», сообщает телеканал «360».

"Очень рад приветствовать наших ветеранов в эти очень трогательные, особые дни для всей страны, для каждого города, для Подмосковья , которое стояло на рубеже, на защите нашей Родины, столицы — это тоже особые дни. Стало доброй традицией собираться у нас здесь в присутствии молодых ребят, ребят активных, ребят, которые участвуют в своих школах, в своих городах, общественных организациях в различных патриотических мероприятиях и вносят свою заметную лепту", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Знак «За доблесть и мужество» губернатор Московской области вручил девяти ветеранам.

Также губернатор пожелал собравшимся сил и здоровья.

"Сегодня мы попросили наших дорогих уважаемых ветеранов найти возможность прийти к нам для того, чтобы как-то обменяться воспоминаниями, еще раз, дорогие ветераны, низко поклониться вам, пожелать сил, здоровья и, конечно, ту огромную работу, которую ведет наша общественная организация, Совет ветеранов, по патриотическому воспитанию — для нас бесценно. Вот здесь присутствуют совсем молодые девчонки и мальчишки, которые в самых разных направлениях, несмотря на свой юный возраст, высказывают свою позицию", — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор выразил уверенность, что добрые патриотические традиции будут дальше распространяться и приживаться в Подмосковье.