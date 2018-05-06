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Андрей Воробьев вручил ветеранам областные награды в канун 73‐й годовщины Дня Победы
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Андрей Воробьев вручил ветеранам областные награды в канун 73‐й годовщины Дня Победы 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Орденами «За доблесть и мужество» отмечены девять участников Великой Отечественной войны. Церемония прошла в присутствии руководства регионального Совета ветеранов, курсантов военных училищ, активистов движения «Юнармия», сообщает телеканал «360».
"Очень рад приветствовать наших ветеранов в эти очень трогательные, особые дни для всей страны, для каждого города, для Подмосковья, которое стояло на рубеже, на защите нашей Родины, столицы — это тоже особые дни. Стало доброй традицией собираться у нас здесь в присутствии молодых ребят, ребят активных, ребят, которые участвуют в своих школах, в своих городах, общественных организациях в различных патриотических мероприятиях и вносят свою заметную лепту", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Знак «За доблесть и мужество» губернатор Московской области вручил девяти ветеранам.
Также губернатор пожелал собравшимся сил и здоровья.
"Сегодня мы попросили наших дорогих уважаемых ветеранов найти возможность прийти к нам для того, чтобы как-то обменяться воспоминаниями, еще раз, дорогие ветераны, низко поклониться вам, пожелать сил, здоровья и, конечно, ту огромную работу, которую ведет наша общественная организация, Совет ветеранов, по патриотическому воспитанию — для нас бесценно. Вот здесь присутствуют совсем молодые девчонки и мальчишки, которые в самых разных направлениях, несмотря на свой юный возраст, высказывают свою позицию", — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор выразил уверенность, что добрые патриотические традиции будут дальше распространяться и приживаться в Подмосковье.
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