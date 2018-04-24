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В США прошла церемония, приуроченная к годовщине встречи войск на Эльбе
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В США прошла церемония, приуроченная к годовщине встречи войск на Эльбе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Представители администрации США, посольства России, дипломатических представительств стран СНГ во вторник возложили венки к мемориалу на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном в память о встречи советских и американских войск на Эльбе, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественной церемонии, приуроченной к 73-й годовщине исторической встречи советских и американских войск в 1945 году, приняли участие замгоссекретаря США Томас Шеннон, посол России в США Анатолий Антонов, представители дипмиссий Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, а также ветераны Второй Мировой войны. Среди них был и участник встречи на Эльбе Анатолий Белоусович.
Ожидается, что после окончания церемонии в посольстве России пройдёт торжественный прием.
Историческая встреча на Эльбе. Съемки 25 апреля 1945 года
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