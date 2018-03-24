Песков объяснил доверие молодежи Путину

«Это очень интересный вопрос, это, конечно, нужно дальше анализировать. Но, наверное, вы уже заметили, что на протяжении уже достаточно длительное время президент уделяет повышенное внимание молодежи и молодежным делам. Он много общается с молодежью в различных форматах, в различных составах, на различных форумах. Он получает обратную реакцию от молодежи. Он лучше чувствует молодежь и понимает, чем она живет. А все это очень просто. Дело в том, что реализуя планы по технологическому и иному прорыву в развитии, по ускоренному развитию, понимая, что мы, в России , и весь мир стоит на пороге очень серьезных технологических преобразований, жизнеобразующих, при исполнении этих планов невозможно без участия молодежи. Собственно, молодежь эти планы и будет реализовывать. Понимая это, Путин обращает больше внимания на диалог с молодым поколением, не забывая и о большом грузе социальных вопросов. Вы знаете, что это убеждение российского президента — социальный характер нашего государства», — сказал Песков.

Полную версию эксклюзивного интервью Дмитрия Пескова смотрите сегодня после 19-часовых новостей.

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