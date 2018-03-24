Ещё
Песков объяснил доверие молодежи Путину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков объяснил доверие молодежи Путину 

Мир24 1 час назад
Беспрецедентный уровень поддержки Владимира Путина на выборах президента России побил еще один рекорд. Это небывалое доверие молодежи. О том, как президенту удалось найти общий язык с новым поколением, рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это очень интересный вопрос, это, конечно, нужно дальше анализировать. Но, наверное, вы уже заметили, что на протяжении уже достаточно длительное время президент уделяет повышенное внимание молодежи и молодежным делам. Он много общается с молодежью в различных форматах, в различных составах, на различных форумах. Он получает обратную реакцию от молодежи. Он лучше чувствует молодежь и понимает, чем она живет. А все это очень просто. Дело в том, что реализуя планы по технологическому и иному прорыву в развитии, по ускоренному развитию, понимая, что мы, в России, и весь мир стоит на пороге очень серьезных технологических преобразований, жизнеобразующих, при исполнении этих планов невозможно без участия молодежи. Собственно, молодежь эти планы и будет реализовывать. Понимая это, Путин обращает больше внимания на диалог с молодым поколением, не забывая и о большом грузе социальных вопросов. Вы знаете, что это убеждение российского президента — социальный характер нашего государства», — сказал Песков.
Полную версию эксклюзивного интервью Дмитрия Пескова смотрите сегодня после 19-часовых новостей.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
МВД не будет автоматически продлевать водительские удостоверения Популяцию редкого филина восстановят в Приморье Звезды встретят весну «Удачными песнями»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов906
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам35
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось51
Набиуллина взялась за пенсии291
Сербы припомнили НАТО бомбардировки38
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение