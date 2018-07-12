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Под Волгоградом замдиректора колледжа идет под суд за взятки
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Под Волгоградом замдиректора колледжа идет под суд за взятки 

АиФ Волгоград 6 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
53-летний экс-замдиректора по производственному обучению «Камышинского технического колледжа», расположенного в Волгоградской области, предстанет перед судом за взятки и служебный подлог.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в апреле-мае 2017 года к замдиректора учреждения обратились пятеро человек, желавших получить удостоверения на право управления самоходными машинами и другими видами техники без обучения и сдачи экзаменов. Мужчина пообещал помочь им за взятки, размер которых составлял 8500-16000 рублей.
Получив взятку, замдиректора вносил в свидетельства ложные сведения о прохождении обучения и об успешной сдаче экзаменов «студентов». А затем передавал их в территориальный отдел инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Комитета сельского хозяйства области для получения удостоверений. Отметим, что к настоящему моменту удостоверения изъяты. Замдиректора вину в содеянном не признает.
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