Под Волгоградом замдиректора колледжа идет под суд за взятки

53-летний экс-замдиректора по производственному обучению «Камышинского технического колледжа», расположенного в Волгоградской области , предстанет перед судом за взятки и служебный подлог.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в апреле-мае 2017 года к замдиректора учреждения обратились пятеро человек, желавших получить удостоверения на право управления самоходными машинами и другими видами техники без обучения и сдачи экзаменов. Мужчина пообещал помочь им за взятки, размер которых составлял 8500-16000 рублей.

Получив взятку, замдиректора вносил в свидетельства ложные сведения о прохождении обучения и об успешной сдаче экзаменов «студентов». А затем передавал их в территориальный отдел инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Комитета сельского хозяйства области для получения удостоверений. Отметим, что к настоящему моменту удостоверения изъяты. Замдиректора вину в содеянном не признает.