На городских субботниках в Москве ожидают около 2,8 миллионов участников

МОСКВА , 2 апр — РИА Новости . Порядка 2,8 миллионов участников ожидается на городских субботниках, которые пройдут в столице 14 и 21 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

"В прошлом году участие в общегородских субботниках приняли более 2,8 миллионов человек, в этом году ожидается такое же количество участников", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что основная идея субботников и в целом месячника по благоустройству, который начался в столице с 1 апреля, — приведение города в порядок после зимы и подготовка к летнему сезону. Так, мусор, собранный во время мероприятий по благоустройству, будет вывезен предприятиями, занимающимися утилизацией отходов по государственным контрактам.

"В частности, во время субботников будет организовано сгребание мусора и листвы с газонов, покраска малых архитектурных форм, обустройство цветников", — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В уборке московских улиц может принять участие любой желающий, для этого не придется покупать свой инвентарь: городские службы обеспечат участников необходимым инвентарем, транспортом, оборудованием и посадочным материалом.

"В городских, окружных и районных СМИ будет размещена вся необходимая информация о местах проведения субботников, пунктах выдачи инвентаря, а также об ответственных за организацию работ", — заключили коммунальщики.