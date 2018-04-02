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На городских субботниках в Москве ожидают около 2,8 миллионов участников
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На городских субботниках в Москве ожидают около 2,8 миллионов участников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Порядка 2,8 миллионов участников ожидается на городских субботниках, которые пройдут в столице 14 и 21 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.
"В прошлом году участие в общегородских субботниках приняли более 2,8 миллионов человек, в этом году ожидается такое же количество участников", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что основная идея субботников и в целом месячника по благоустройству, который начался в столице с 1 апреля, — приведение города в порядок после зимы и подготовка к летнему сезону. Так, мусор, собранный во время мероприятий по благоустройству, будет вывезен предприятиями, занимающимися утилизацией отходов по государственным контрактам.
"В частности, во время субботников будет организовано сгребание мусора и листвы с газонов, покраска малых архитектурных форм, обустройство цветников", — рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
В уборке московских улиц может принять участие любой желающий, для этого не придется покупать свой инвентарь: городские службы обеспечат участников необходимым инвентарем, транспортом, оборудованием и посадочным материалом.
"В городских, окружных и районных СМИ будет размещена вся необходимая информация о местах проведения субботников, пунктах выдачи инвентаря, а также об ответственных за организацию работ", — заключили коммунальщики.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции «Миллион деревьев» в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.
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