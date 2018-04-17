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Более 500 мероприятий пройдет в Москве в рамках благотворительной «Весенней недели добра»
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Более 500 мероприятий пройдет в Москве в рамках благотворительной «Весенней недели добра» 

Авторадио 1 час назад
Фото: Симбирский Каталог
Как сообщает портал столичного правительства, до 22 апреля горожан ждут уроки добра, экологические квесты, мастер-классы, выставки, донорские и благотворительные акции. Волонтеры подарят ветеранам в пансионатах цветы, для воспитанников детских домов соберут книги и игрушки, для нуждающихся семей подготовят вещи. Дети с особенностями развития поучаствуют в интерактивной экологической акции, а люди с ограниченными возможностями побывают на экскурсии в контактном зоопарке в Битцевском лесу. Всего в мероприятиях Весенней недели добра примут участие более 20 тысяч участников, а также представители некоммерческих организаций и органов исполнительной власти.
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