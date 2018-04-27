Трудовым династиям Подмосковья вручены госнаграды

КРАСНОГОРСК ( Московская область ), 27 апр — РИА Новости . Трудовые династии Подмосковья отмечены государственными наградами накануне Праздника весны и труда, наград удостоены десять трудовых династий, передаёт корреспондент РИА Новости.

"С большим уважением хочу отметить наши трудовые династии, которые честно и добросовестно работают в одной сфере. Общий трудовой стаж некоторых династий насчитывает несколько сотен лет", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии награждения, которая прошла в Доме правительства Московской области в пятницу.

Глава региона отметил, что в прошлом году в регионе открыты 50 новых предприятий, созданы 53 тысячи рабочих мест.