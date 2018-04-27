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Трудовым династиям Подмосковья вручены госнаграды
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Трудовым династиям Подмосковья вручены госнаграды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 апр — РИА Новости. Трудовые династии Подмосковья отмечены государственными наградами накануне Праздника весны и труда, наград удостоены десять трудовых династий, передаёт корреспондент РИА Новости.
"С большим уважением хочу отметить наши трудовые династии, которые честно и добросовестно работают в одной сфере. Общий трудовой стаж некоторых династий насчитывает несколько сотен лет", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии награждения, которая прошла в Доме правительства Московской области в пятницу.
Глава региона отметил, что в прошлом году в регионе открыты 50 новых предприятий, созданы 53 тысячи рабочих мест.
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