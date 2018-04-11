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«Архангельск — вне конкуренции»: Игорь Орлов предложил разбавить арктик-форум культурным саммитом
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«Архангельск — вне конкуренции»: Игорь Орлов предложил разбавить арктик-форум культурным саммитом 

29.ru 41 минуту назад
Фото: 29.ru
Во время арктик-форума в 2019-м в Архангельске впервые пройдет Арктический культурный саммит. Такое предложение высказал глава Архангельской области Игорь Орлов в своем послании к региональному собранию депутатов. По мнению губернатора, сегодня ни один город мира, «расположенный в арктической зоне, не может конкурировать с Архангельском по уровню и качеству культурной наполненности».
— Это бесспорное преимущество нужно использовать. Предлагаю начать подготовку уже сейчас и открыть в рамках Арктического форума Арктический культурный саммит. Он будет не только конференцией глав культурных ведомств городов арктического региона, но и представителей культурных сообществ, креативных индустрий и музеев, журналистов, — пояснил Игорь Орлов, — Саммит должен стать локомотивом и представлять важный инструмент в борьбе за привлечение и эффективное использование качественного человеческого капитала. Культура становится стратегическим активом в построении территорий.
Эту идею губернатора региона, который ранее обещал городу к форуму новый северный «паркет», поддержали депутаты.
— Предложение по проведению культурного саммита в рамках Арктического форума — чрезвычайно важное. Это очень важный культурный обмен городов, населенных пунктов, музеев. Думаю, это будет интересно всем — и в нашей стране, и в Норвегии, и в Канаде. Наши условия — очень самобытные, мы очень дорожим этим, — прокомментировал послание губернатора региона заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Виталий Фортыгин.
Архангельск уже готовится к визитам высоких гостей в следующем году. В 2017-м форум «Арктика — территория диалога» прошел в Архангельске с 29 по 30 марта. В мероприятии приняли участие более 2 400 участников, в том числе 468 представителей средств массовой информации из России и 31 страны мира. В обсуждениях и дискуссиях на площадке форума приняли участие более 150 спикеров и модераторов, в том числе 45 иностранных.
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