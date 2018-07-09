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Во Владивостоке прошел финал Science Slam School
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Во Владивостоке прошел финал Science Slam School 

TechFusion.ru 5 часов назад
Фото: TechFusion.ru
На Всероссийском детско-молодежном форуме «Наноград-2018» прошел финал первого всероссийского соревнования Science Slam School, организованного Ассоциацией Science Slam Россия и Фондом инфраструктурных и образовательных программ Cоревнования Science Slam School прошли в Дальневосточном федеральном университете, который в этом году является партнером и принимающей стороной «Нанограда». Формат мероприятия предполагал публичные научно-популярные исследования, о которых молодые авторы рассказывают широкой […]
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