Регионы в 2017 году на треть увеличили число заявок на обезболивающие препараты

"В 2017 году объем заявленных в установленном порядке потребностей субъектов РФ в неинвазивных наркотических анальгетиках увеличился на 35% по отношению к 2016 году", — сказал он.

В 13 субъектах РФ потребность в неинвазивных обезболивающих препаратах покрывается только на 10% от общего числа нуждающихся.

По словам Краевого, на данный момент в РФ разработана вся необходимая нормативно-правовая база по обеспечению наркотическими обезболивающими.