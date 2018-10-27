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Суд арестовал экс-зампрокурора Башкирии
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Кардинал в законе. Он воевал с королем преступной РФ
Кардинал в законе. Он воевал с королем преступной РФ

Суд арестовал экс-зампрокурора Башкирии 

News.ru + ещё 32 53 минуты назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова. Срок ареста составил два месяца.
Горбунов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, передаёт ТАСС.
Как сообщал ранее News.ru, полиция задержала заместителя прокурора республики в аэропорту Шереметьево, когда тот пытался уехать за границу. Его подозревают в получении взятки в 10 млн рублей. Сотруднику ведомства грозит 15 лет колонии.
Генеральная прокуратура выступила против ареста. В ведомстве пояснили, что в материалах дела нет оснований для заключения предполагаемого коррупционера в СИЗО.
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