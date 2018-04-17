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В библиотеках Москвы откроют электронный доступ к узкопрофессиональной литературе
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В библиотеках Москвы откроют электронный доступ к узкопрофессиональной литературе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С 21 апреля в библиотеках Москвы откроется электронный доступ к узкопрофессиональной деловой литературе, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«Мы открываем доступ с 21 апреля к 80 изданиям деловой литературы, в том числе 42 издания, которые вообще не были в наших библиотеках представлены, они будут доступны в электронной версии в каждой библиотеке. Теперь можно будет прийти и получить доступ к узкоспециализированным изданиям, все это будет доступно с 21 апреля», — сказал Кибовский.
Он добавил, что в этом году планируется внедрить единый электронный читательский билет.
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