Инвестор для памятника. В Орле объекты культурного наследия сдадут за рубль

Орле планируют привести в порядок расселённые дома, имеющие статус памятников, сдав их в аренду по одному рублю. Что об этом думают чиновники и градозащитники?

Давний вопрос

Расселённые дома, которые после того, как их покидают жильцы, становятся фактически никому не нужны — проблема для Орла не новая. Как выяснилось на совещании в мэрии, денег на то, чтобы серьёзно ограничить доступ посторонних людей к таким объектам, в казне нет. Речь идёт о домах, которые имеют статус объектов культурного наследия и не подлежат сносу.

По факту, бюджетных денег нет даже на то, чтобы провести консервационные работы, пока не найдутся средства для реставрации памятников. Власти считают, что в Орле вполне может заработать практика сдачи объектов культурного наследия в аренду по цене один рубль за квадрат. Взамен потенциальные инвесторы должны привести строения в порядок.

Согласно букве закона, арендатору необходимо заключить охранное обязательство, после этого он должен восстановить здание-памятник за семь лет. Процедура разбивается на несколько этапов — за первые два года необходимо разработать проектную документацию, следующие пять лет отведены на выполнение работ. Если инвестор не соблюдает данные правила, цена аренды может возрасти до рыночной.

Что предложат?

На ближайшей сессии горсовета депутатам предстоит решить вопрос по 11 расселённым домам. Если народные избранники дадут добро, то помещения будут сданы в аренду. Найдутся ли инвесторы, готовые поднимать объекты культурного наследия чуть ли не из руин — вопрос открытый.

По словам начальника регионального управления по госохране объектов культурного наследия Сергея Семиделихина, пока на практике в Орловской области программа по сдаче памятников в аренду за рубль ещё не заработала. То есть какими-то реальными успехами на этом поприще похвастаться нельзя.

Тем не менее, по словам чиновника, это хорошая возможность привести в порядок реестровые дома, учитывая, что денег на их реставрацию нет ни в городском, ни в областном бюджетах.

Отметим, что потенциальные инвесторы могут использовать отреставрированное здание в своих коммерческих целях. К слову, в список, объектов, которые городские власти планируют сдать в аренду вошёл и известный дом Лизы Калитиной. Ранее вице-спикер облсовета Михаил Вдовин заявлял, что «на культуре зарабатывать нельзя».

Комментарий

«Сдача объектов культурного наследия в аренду — возможность дать людям бизнеса сделать то, что не получается у власти — привести дома-памятники в порядок.

Другой вопрос, что по закону к инвесторам будет невозможно предъявлять какие-то требования сверх тех, что указаны в соответствующем постановлении правительства. То есть они будут ничего не должны, кроме проведения реставрационных работ. И заставлять их, как например, по заявлениям, это происходит с домом Лизы Калитиной — неприемлемо. Нельзя сказать: «Приводите объект в порядок и делайте там музей».

Я считаю, что основная задача — сохранить здания. У нас есть проблема так называемого человеческого фактора, потому что некоторые сотрудники музеев начинают заменять собой тех, кого они представляют. А это очень плохо для развития культурной площадки».