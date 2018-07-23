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Круглый стол: «Итоги Урбанфорума. Перспективы развития Москвы»
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Круглый стол: «Итоги Урбанфорума. Перспективы развития Москвы» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Медиа-центр
УЧАСТНИКИ: Ирина ИЛЬИНА — доктор экономических наук, профессор Рубен АРАКЕЛЯН — сооснователь и руководитель архитектурного бюро «WALL», кандидат архитектуры Татьяна ПОЛИДИ — исполнительный директор Института экономики города Олег СОРОКА — депутат Московской городской Думы, заместитель председателя Комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Зоя ЗОТОВА — депутат Московской городской Думы, председатель Комиссии по экологической политике Мосгордумы Рустам УБАЙДУЛЛАЕВ — начальник управления координации градостроительной документации и инвестиционных проектов Департамента развития новых территорий города Москвы ВЕДУЩИЕ: Руслан ОРЕХОВ Теймур АБДУЛЛАЕВ — корреспондент отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва»
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