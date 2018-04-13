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«Большая четверка» аудиторов считает, что не пострадает от ответа РФ на санкции США
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«Большая четверка» аудиторов считает, что не пострадает от ответа РФ на санкции США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ЗАКОНИЯ
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Аудиторские компании «большой четверки» в РФ не имеют американского участия в капитале и считают, что их не затронет предложение депутатов Госдумы об ограничении деятельности в РФ организаций с американским или иным иностранным капиталом, оказывающих аудиторские, консалтинговые и юридические услуги. Это показал опрос ТАСС.
В частности, в пятницу инициативу прокомментировал представитель КПМГ. «Мы надеемся, что данная инициатива не повлияет на нашу деятельность, поскольку описанные критерии к нам не относятся. АО „КПМГ“ и ООО „КПМГ налоги и консультирование“ — российские юридические лица, которые работают в рамках российского законодательства, их акционеры — российские граждане и юрлица. Американского и иного иностранного капитала у нас нет», — сообщил ТАСС представитель КПМГ.
Не участвуют компании США и в капитале другого аудитора «большой четверки — российского Ernst & Young, сказал ТАСС управляющий партнер компании EY по России Александр Ивлев. „Мы российское партнерство, американского капитала у нас нет даже косвенно“, — сказал он. По его словам, оценивать влияние контрсанкций на инвестклимат РФ пока рано.
Другие аудиторы официально предлагаемые депутатами меры пока не прокомментировали. „Мы российское юрлицо в виде партнерства, и владельцы — россияне, поэтому к нам это вряд ли относится“, — пояснил позднее сотрудник еще одной аудиторской фирмы из большой четверки. Сотрудник четвертой компании-аудитора также считает, что контрсанкции не затронут его компанию, так как она не является дочерней для какого-либо американского юрлица.
По словам одного из собеседников агентства, законопроект российских депутатов может негативно повлиять на некоторые юридические компании, в которых участвуют глобальные партнерства, то есть среди партнеров есть граждане США.
В Госдуму 13 апреля внесли законопроект о мерах воздействия на недружественные действия США или иных иностранных государств. Из документа следовало, что дочерние структуры „большой четверки“ аудиторских компаний — PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young и KPMG — могут столкнуться с ограничением либо запретом на выполнение работ и оказание услуг по государственным заказам, в том числе госкомпаний и госструктур.
Законопроект внесли в Госдуму спикер палаты Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций. По словам Володина, инициатива „разработана как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как РФ в целом, так ее граждан и юридических лиц“. Он добавил, что порядок рассмотрения законопроекта предстоит обсудить 16 апреля на внеочередном заседании совета Госдумы.
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