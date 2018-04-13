«Большая четверка» аудиторов считает, что не пострадает от ответа РФ на санкции США

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Аудиторские компании «большой четверки» в РФ не имеют американского участия в капитале и считают, что их не затронет предложение депутатов Госдумы об ограничении деятельности в РФ организаций с американским или иным иностранным капиталом, оказывающих аудиторские, консалтинговые и юридические услуги. Это показал опрос ТАСС.

В частности, в пятницу инициативу прокомментировал представитель КПМГ. «Мы надеемся, что данная инициатива не повлияет на нашу деятельность, поскольку описанные критерии к нам не относятся. АО „КПМГ“ и ООО „КПМГ налоги и консультирование“ — российские юридические лица, которые работают в рамках российского законодательства, их акционеры — российские граждане и юрлица. Американского и иного иностранного капитала у нас нет», — сообщил ТАСС представитель КПМГ.

Не участвуют компании США и в капитале другого аудитора «большой четверки — российского Ernst & Young, сказал ТАСС управляющий партнер компании EY по России Александр Ивлев . „Мы российское партнерство, американского капитала у нас нет даже косвенно“, — сказал он. По его словам, оценивать влияние контрсанкций на инвестклимат РФ пока рано.

Другие аудиторы официально предлагаемые депутатами меры пока не прокомментировали. „Мы российское юрлицо в виде партнерства, и владельцы — россияне, поэтому к нам это вряд ли относится“, — пояснил позднее сотрудник еще одной аудиторской фирмы из большой четверки. Сотрудник четвертой компании-аудитора также считает, что контрсанкции не затронут его компанию, так как она не является дочерней для какого-либо американского юрлица.

По словам одного из собеседников агентства, законопроект российских депутатов может негативно повлиять на некоторые юридические компании, в которых участвуют глобальные партнерства, то есть среди партнеров есть граждане США.

В Госдуму 13 апреля внесли законопроект о мерах воздействия на недружественные действия США или иных иностранных государств. Из документа следовало, что дочерние структуры „большой четверки“ аудиторских компаний — PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young и KPMG — могут столкнуться с ограничением либо запретом на выполнение работ и оказание услуг по государственным заказам, в том числе госкомпаний и госструктур.