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Мордовия лидирует в России по созданию высокопроизводительных рабочих мест
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Мордовия лидирует в России по созданию высокопроизводительных рабочих мест 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мордовия в 2017 году увеличила количество высокопроизводительных рабочих мест на 17,4% по сравнению с 2016 годом, заняв первое место по этому показателю среди российских регионов, говорится в сообщении пресс-службы главы региона со ссылкой на данные Росстата РФ.
На втором и третьем местах Ульяновская область и Крым. В среднем по России численность высокопроизводительных мест выросла на 6,9% и составила 17,6 миллионов.
"Такой результат стал возможен благодаря созданию новых или обновлению действующих производств. По итогам прошлого года в Мордовии реализовано около 15 таких проектов, в целом создано почти 2140 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, очень важно, что новые производства основаны на использовании новейших технологий и материалов, а производимая на их основе продукция конкурентоспособна и востребована на отечественных и мировых рынках", — приводится в сообщении комментарий главы Мордовии Владимира Волкова.
Он привел в пример первый в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске. Сегодня он вышел на стабильные операционные показатели, а почти весь объем произведённого волокна реализуется на экспорт: в Китай, Австрию, Великобританию, Чехию, Польшу и другие государства.
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