Названы дата и место похорон Евгения Осина

Он назвал эту информацию предварительной.

Осин умер в субботу у себя дома. Причина смерти пока не раскрывается. Тело обнаружила сестра певца Альбина: она приехала к нему, когда тот перестал выходить на связь.

Сообщалось, что в последние годы музыкант страдал от алкоголизма, врачи диагностировали у него последнюю стадию зависимости. Пристрастие к спиртному сильно подорвало здоровье исполнителя.