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Евгения Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище
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Евгения Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище 

Москва24 + ещё 23 29 минут назад
Фото: Москва24
Церемония прощания с певцом Евгением Осиным пройдет 20 ноября. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает ТАСС.
Прощание начнется в 13:00 по московскому времени в ритуальном зале кладбища.
Осин скончался в субботу, 17 ноября, в возрасте 54 лет. Тело певца в его квартире обнаружила сестра, которая не могла ему дозвониться.
У музыканта был цирроз печени и нервное истощение. Кроме того, он жаловался, что у него отнимаются ноги.
Осин долгое время страдал от алкоголизма и проблем со здоровьем. Жил он один. В августе 2017 года певец отправился на реабилитацию в Таиланд, но лечение не помогло.
Евгений Осин родился в Москве в 1964 году. Выступал в составе нескольких коллективов, в том числе в группе «Браво». В своей музыке совмещал так называемое дворовое романтическое исполнение с эстрадными ритмами и рок-н-роллом.
Популярность ему принесли песни «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка», «Таня плюс Володя», «Не верю» и «Попутчица».
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