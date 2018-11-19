Евгения Осина похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище

Прощание начнется в 13:00 по московскому времени в ритуальном зале кладбища.

Осин скончался в субботу, 17 ноября, в возрасте 54 лет. Тело певца в его квартире обнаружила сестра, которая не могла ему дозвониться.

У музыканта был цирроз печени и нервное истощение. Кроме того, он жаловался, что у него отнимаются ноги.

Осин долгое время страдал от алкоголизма и проблем со здоровьем. Жил он один. В августе 2017 года певец отправился на реабилитацию в Таиланд, но лечение не помогло.

Евгений Осин родился в Москве в 1964 году. Выступал в составе нескольких коллективов, в том числе в группе «Браво». В своей музыке совмещал так называемое дворовое романтическое исполнение с эстрадными ритмами и рок-н-роллом.

Популярность ему принесли песни «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка», «Таня плюс Володя», «Не верю» и «Попутчица».