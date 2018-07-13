Торговая война США с Китаем поставила под удар Южную Корею

Москва , 13 июля — «Вести. Экономика». За четыре года на посту главы центробанка Южной Кореи Ли Чжуйоль справился со множеством вызовов: 10%-ая безработица среди молодежи, рекордный долг домохозяйств, импичмент президента, волнения на рынках из-за действий КНДР . Но ничто не сравнится с политикой Дональда Трампа , пишет Asia Times.

Глава Банка Кореи Ли Чжуйоль. Фото: EPA-EFE/YONHAP

Как и большинство регуляторов в Азии, Ли полагал, что за разговорами президента США о торговой войне серьезных мер не последует. Поэтому Банк Кореи решил повысить процентные ставки в ноябре прошлого года.

Но эта уверенность оказалась ошибочной, и на этой неделе Банк Кореи оставил базовую ставку на уровне 1,5%. Регулятор не изменил ставку восьмой месяц подряд.

"Поначалу многие думали, что торговый спор между США и Китаем не будет обостряться, — заявил Ли. — Но сейчас он быстро распространяется и усиливает неопределенность в мировой экономике. Трудно предсказать будущее. Но мы прекрасно понимаем, что столкновение двух держав повлияет на южнокорейскую экономику и ее экспорт".

Экспорт из Южной Кореи в июне сократился на 0,1% до $51,2 млрд Аналитики, опрошенные Reuters , ожидали роста экспорта на 0,4% после скачка на 13,2% в мае. Снижение экспорта служит опасным сигналом для экономики, которая зависит от торговли и испытывает трудности в попытках сохранить конкурентоспособность на фоне роста Китая, Индии и других развивающихся стран.

Как сообщали «Вести. Экономика», на этой неделе администрация Трампа заявила, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на $200 млрд

6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт китайских товаров на $34 млрд Вскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на аналогичную сумму.

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Ранее Трамп заявил, что в перспективе Вашингтон может обложить повышенными таможенными пошлинами китайские товары на сумму более $500 млрд, то есть примерно на всю сумму импорта США из Китая в прошлом году.

Кроме того, с марта США взимают пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Вашингтон также может ввести дополнительные пошлины на импорт автомобилей.

Последствия таких действий оказывают охлаждающее влияние на корейские компании. Проблемы безработицы и долга усугубляются тем, что корпоративный сектор не хочет повышать зарплаты или инвестировать в инновации и повышение производительности. На фоне торговой войны Трампа корейские компании обеспокоены больше, чем это было со времен глобального кризиса 2008 года.

Экономика Южной Кореи в IV квартале 2017 года неожиданно сократилась на 0,2%, что стало худшим результатом с 2008 года.

На этой неделе центробанк страны снизил целевой показатель годового роста с 3% до 2,9%. Регулятор также снизил оценку профицита текущего счета платежного баланса на 2018 год с $70,5 млрд до $65 млрд на фоне торговой напряженности.

В этих условиях Банк Кореи не склонен менять параметры денежно-кредитной политики.

"Неопределенность и волатильность на мировом финансовом рынке сильно возросли и могут повлиять и на южнокорейский финансовый рынок, — отметил Ли. — На этом фоне разница в ставках между Кореей и США может ускорить отток иностранного капитала".