Эксперты оценили последствия для России торговой войны Китая и США 

«В начале лета облигации федерального займа не пользовались спросом. Но в последнее время размещение проходит достаточно успешно», — говорит финансовый аналитик «Альпари» Роман Ткачук. Опасения инвесторов относительно ситуации в российской экономике снизились. Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа дала сигнал рынку, что между двумя странами начинаются переговоры, отмечает он. Спрос на российские активы все же носит спекулятивный характер, уточняет аналитик «Финам» Сергей Дроздов. Потому позитивный период скоро может закончиться.
Валютам и активам стран с развивающимися рынками, к которым эксперты относят, например, Индию, Турцию, Мексику, Аргентину, а также Россию и Китай, угрожает торговая война. Накануне США обнародовали новый список китайских товаров, на которые введут повышенные пошлины в 10 процентов. Перечень тянет уже на 200 миллиардов долларов. Китай готовится нанести новый удар.
Капиталы бегут в устойчивые активы, которым является доллар. На прошлой неделе азиатские рынки серьезно лихорадило. «Особенно заметен был переток капиталов из китайского юаня в американские ценные бумаги и доллар», — отмечает Роман Ткачук. Вполне возможно, добавляет он, Дональд Трамп намеренно развязал торговую войну, чтобы спровоцировать уход капиталов в США.
Усиливает эффект повышение базовой процентной ставки Федрезерва США. Доходность долларовых активов выросла, и они стали более привлекательны для инвесторов.
Больших надежд на прорыв в российско-американских отношениях по итогам встречи двух лидеров рынка никто не испытывает. Главное — отсутствие новых серьезных шоков, отмечают эксперты. «После санкций США по отношению к российским компаниям национальная валюта вошла в новый диапазон — 60-65 рублей за доллар. Он уже учитывает и торговые войны, и снижение нефти, и возможные новые санкции со стороны США», — отмечает Сергей Дроздов. Это условно регулируемый коридор рубля, добавляет он. Дальнейшее ослабление российской валюты маловероятно.
Капиталы будут возвращаться в Россию, если ослабнут политические риски
Повышать ключевую процентную ставку вслед за Федрезервом США ЦБ РФ вряд ли будет, считают эксперты. Доходность рублевых активов и так высока — в пределах восьми-девяти процентов, а рубль достаточно стабилен, отмечает Роман Ткачук. Так что если политические риски ослабнут, инвестиции будут возвращаться в Россию.
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ВВП России стал 11-м в мире
По данным Всемирного банка, Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год и тем самым вплотную подошла к первой десятке.
За последний год ВВП России вырос на 300 миллиардов долларов и достиг 1,58 триллиона. Ему удалось обойти Южную Корею. Ближайшими соседями России стали Бразилия, ВВП которой достиг двух триллионов долларов, а также Индия с ВВП в 2,6 триллиона долларов. Лидируют в мировом рейтинге США с ВВП в 19,4 триллиона долларов, а также Китай — 12,2 триллиона.