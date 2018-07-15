Ещё
Эксперты оценили последствия для России торговой войны Китая и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты оценили последствия для России торговой войны Китая и США 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
«В начале лета облигации федерального займа не пользовались спросом. Но в последнее время размещение проходит достаточно успешно», — говорит финансовый аналитик «Альпари» Роман Ткачук. Опасения инвесторов относительно ситуации в российской экономике снизились. Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа дала сигнал рынку, что между двумя странами начинаются переговоры, отмечает он. Спрос на российские активы все же носит спекулятивный характер, уточняет аналитик «Финам» Сергей Дроздов. Потому позитивный период скоро может закончиться.
Валютам и активам стран с развивающимися рынками, к которым эксперты относят, например, Индию, Турцию, Мексику, Аргентину, а также Россию и Китай, угрожает торговая война. Накануне США обнародовали новый список китайских товаров, на которые введут повышенные пошлины в 10 процентов. Перечень тянет уже на 200 миллиардов долларов. Китай готовится нанести новый удар.
Капиталы бегут в устойчивые активы, которым является доллар. На прошлой неделе азиатские рынки серьезно лихорадило. «Особенно заметен был переток капиталов из китайского юаня в американские ценные бумаги и доллар», — отмечает Роман Ткачук. Вполне возможно, добавляет он, Дональд Трамп намеренно развязал торговую войну, чтобы спровоцировать уход капиталов в США.
Усиливает эффект повышение базовой процентной ставки Федрезерва США. Доходность долларовых активов выросла, и они стали более привлекательны для инвесторов.
Больших надежд на прорыв в российско-американских отношениях по итогам встречи двух лидеров рынка никто не испытывает. Главное — отсутствие новых серьезных шоков, отмечают эксперты. «После санкций США по отношению к российским компаниям национальная валюта вошла в новый диапазон — 60-65 рублей за доллар. Он уже учитывает и торговые войны, и снижение нефти, и возможные новые санкции со стороны США», — отмечает Сергей Дроздов. Это условно регулируемый коридор рубля, добавляет он. Дальнейшее ослабление российской валюты маловероятно.
Капиталы будут возвращаться в Россию, если ослабнут политические риски
Повышать ключевую процентную ставку вслед за Федрезервом США ЦБ РФ вряд ли будет, считают эксперты. Доходность рублевых активов и так высока — в пределах восьми-девяти процентов, а рубль достаточно стабилен, отмечает Роман Ткачук. Так что если политические риски ослабнут, инвестиции будут возвращаться в Россию.
Рейтинг
ВВП России стал 11-м в мире
По данным Всемирного банка, Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год и тем самым вплотную подошла к первой десятке.
За последний год ВВП России вырос на 300 миллиардов долларов и достиг 1,58 триллиона. Ему удалось обойти Южную Корею. Ближайшими соседями России стали Бразилия, ВВП которой достиг двух триллионов долларов, а также Индия с ВВП в 2,6 триллиона долларов. Лидируют в мировом рейтинге США с ВВП в 19,4 триллиона долларов, а также Китай — 12,2 триллиона.
Российская Газета: последние новости
Все против одного Глава Роскачества рассказал о правильном пиве и мифах о колбасе и йогурте В Великобритании спустя 60 лет обнаружили сценарий Стенли Кубрика
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно442
Израиль сбил российский беспилотник422
Религиозных пассажиров сняли с рейса в Москву45
«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку202
Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение