Эксперты оценили последствия для России торговой войны Китая и США

Мексику, Валютам и активам стран с развивающимися рынками, к которым эксперты относят, например, Индию, Турцию Аргентину , а также Россию Китай , угрожает торговая война. Накануне США обнародовали новый список китайских товаров, на которые введут повышенные пошлины в 10 процентов. Перечень тянет уже на 200 миллиардов долларов. Китай готовится нанести новый удар.

Капиталы бегут в устойчивые активы, которым является доллар. На прошлой неделе азиатские рынки серьезно лихорадило. «Особенно заметен был переток капиталов из китайского юаня в американские ценные бумаги и доллар», — отмечает Роман Ткачук. Вполне возможно, добавляет он, Дональд Трамп намеренно развязал торговую войну, чтобы спровоцировать уход капиталов в США.

Усиливает эффект повышение базовой процентной ставки Федрезерва США . Доходность долларовых активов выросла, и они стали более привлекательны для инвесторов.

Больших надежд на прорыв в российско-американских отношениях по итогам встречи двух лидеров рынка никто не испытывает. Главное — отсутствие новых серьезных шоков, отмечают эксперты. «После санкций США по отношению к российским компаниям национальная валюта вошла в новый диапазон — 60-65 рублей за доллар. Он уже учитывает и торговые войны, и снижение нефти, и возможные новые санкции со стороны США», — отмечает Сергей Дроздов. Это условно регулируемый коридор рубля, добавляет он. Дальнейшее ослабление российской валюты маловероятно.

Капиталы будут возвращаться в Россию, если ослабнут политические риски

Повышать ключевую процентную ставку вслед за Федрезервом США ЦБ РФ вряд ли будет, считают эксперты. Доходность рублевых активов и так высока — в пределах восьми-девяти процентов, а рубль достаточно стабилен, отмечает Роман Ткачук. Так что если политические риски ослабнут, инвестиции будут возвращаться в Россию.

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