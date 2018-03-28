Москва совершенствует оценку финансового менеджмента в госуправлении

Министр Правительства Москвы , руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова подчеркнула, что наличие эффективной системы мониторинга качества финансового менеджмента является неотъемлемой частью высоких результатов управления государственными финансами.

Оценка качества финансового менеджмента органов исполнительной власти города осуществляется ежегодно. Совершенствование этой системы является важным направлением в работе департамента финансов Москвы

На сегодняшний день завершено пилотное внедрение новых механизмов, в ходе которого были проработаны новая методика оценки, применение риск-ориентированного подхода, построение информационно-аналитических карт и автоматизация данных процессов.

Участие в реализации пилотного проекта приняли 54 органа исполнительной власти города.

Также для максимального освещения новаций проекта было проведено несколько тематических семинаров и круглых столов, на которых обсуждались возможные варианты расчетов показателей оценки, построения аналитических данных и доработки автоматизированной системы.

«Проведенные мероприятия позволяют говорить о высокой степени готовности к проведению официальной оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти города Москвы, по новой методике, за 2017 год», — считает начальник Управления развития бюджетных правоотношений Департамента финансов города Москвы Роман Гонтарь.