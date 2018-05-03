Мошенники обманули двух великолукских пенсионерок

Пенсионерки стали жертвами мошенников в Великих Луках, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, днем 27 апреля в Великих Луках в квартиру дома на набережной А. Матросова к горожанке, 1948 года рождения, зашел незнакомец и предложил хозяйке приобрести, якобы, на льготных условиях бытовой фильтр для очистки воды. Пенсионерка согласилась. В итоге, «ценная» покупка обошлась пожилой женщине в 43 тысячи рублей.

В тот же день к пенсионерке, 1937 года рождения, проживающей в квартире на улице Маршала Жукова, пришел молодой человек, который сумел убедить гражданку в необходимости приобретения газоанализатора стоимостью 16 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки . В настоящее время в рамках проводимых проверок стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

К сожалению, подобные факты в последнее время далеко не единичны. В этой связи полиция убедительно просит граждан быть предельно осмотрительными в таких ситуациях и не поддаваться на уловки нечистых на руку лиц.