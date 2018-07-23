Поисковики обнаружили в Воронежской области упавший в 1942 году самолет 

Вблизи села Лофицкое богучарские специалисты нашли и останки летчика.
Богучарские поисковики из отряда «Память» вышли на очень редкую находку. Обычно рядом с упавшим самолетом найти никого не удавалось, а тут — получилось! Место падения одномоторного истребителя поисковики обнаружили после рассказов местных жителей. Фрагменты истребителя рассматривают внимательно, имеет значение каждая буква или цифра. Уже известно, что сбитый самолет, скорее всего, американская «Аэрокобра» или английский «Харрикейн». Но, самое главное, поисковикам в итоге всё-таки удалось обнаружить табличку с номером двигателя. Теперь, скорее всего, они узнают даже фамилию погибшего летчика. Кстати, летали на таких самолетах исключительно асы. Погибший летчик был настоящим героем, — после воздушного боя он сумел увести горящий самолет подальше от села. Командир поискового отряда «Память» Николай Новиков рассказал, что с полученной информацией будут делать дальше: — Теперь мы будем разыскивать все данные. Они базировались в Калачеевском районе, на аэродромах. Когда вылетали «Харрикейны» и «Аэрокобры», где их сбили их. Все данные мы определим. И нам легко будет их определить, потому что один летчик фигурирует. Мы найдем. И фамилию летчика — тоже.