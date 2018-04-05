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В канун Пасхи в Ханты-Мансийске пройдет ярмарка хлебной продукции
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В канун Пасхи в Ханты-Мансийске пройдет ярмарка хлебной продукции 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
XV городская выставка-ярмарка «Праздник хлеба» пройдет на Центральной площади Ханты-Мансийска и на городском рынке «Лукошко».
Здесь можно будет приобрести пасхальную продукцию — куличи, пасхи и сувениры к празднику. Режим работы выставки-ярмарки с 10:00 до 16:00.
Начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ирина Ульянова отметила: «Фестиваль хлеба» давно уже стал доброй, хорошей традицией, ежегодно он собирает большое количество жителей и гостей города. Мероприятие такого формата не только способствует обмену профессионального опыта между производителями, но и повышению интереса к самому празднику Пасха».
Многие пасхальные кондитерские изделия, которые продаются на ярмарке имеют маркировку «освящено». Однако, если вы сами желаете принять участие в освящении пасхальной снеди, то это станет возможным после крестного хода в Храме Воскресения Христова в ночь с 7 на 8 апреля. А также освятить куличи и яйца можно будет в течение дня в воскресенье.
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