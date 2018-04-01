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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
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Православные христиане отмечают Вербное воскресенье 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Православные христиане отмечают в воскресенье Вход Господень в Иерусалим. Праздник открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества — Воскресения Христова, которое в этом году приходится на 8 апреля.
"По русскому обычаю в этот день в храм приходят с ветвями вербы в память о том, как по-царски люди встречали Иисуса Христа, устилая пальмовые ветви ему под ноги. В нашем климате пальмы заменили вербой — первым растением, которое оживает весной в России, поэтому и праздник получил народное название Вербное воскресенье, — рассказал ТАСС настоятель храма Петра и Февронии в Марьине священник Павел Гумеров.
Торжественное богослужение в честь праздника в эти минуты проходит в Храме Христа Спасителя. Его возглавил патриарх Кирилл.
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